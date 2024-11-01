Повышение коснется губернатора, его заместителей и министров, а также некоторых других чиновников.

Губернатор Владимирской области подписал указы об индексации зарплат для чиновников. Она составит 5,1% и будет действовать задним числом с 1 октября. Документ уже опубликован.Повышение коснется губернатора, его заместителей и министров, а также некоторых других чиновников.Теперь годовой оклад главы региона увеличится с 7,6 млн до 7,98 млн рублей. Заместители губернатора также ощутят прирост: в 2024 году их зарплата вырастет до 38,5 млн рублей. В 2023 году для них было предусмотрено 35,8 млн рублей.