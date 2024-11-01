В будущем агрономы планируют расширить плантацию до более чем 200 гектаров.

В Киржачском районе Владимирской области планируют собирать урожай голубики в 2026 году. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что первые кустики уже высажены на 30 га и начнут плодоносить через 2-3 года.В будущем агрономы планируют расширить плантацию до более чем 200 гектаров. Также в регионе будут выращивать клюкву, малину и бруснику. Губернатор отметил, что инвестор становится первой в России компанией, создающей высокорослую плантацию голубики, что может стать вторым ягодным брендом региона после вишни.Напомним, ранее мы писали, что