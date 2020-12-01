С начала декабря льготников будут уведомлять о социальных услугах и выплатах. Поскольку принцип предоставления льгот заявительный, некоторые люди просто не знают о положенных им услугах и

С начала декабря льготников будут уведомлять о социальных услугах и выплатах. Поскольку принцип предоставления льгот заявительный, некоторые люди просто не знают о положенных им услугах и не обращаются за ними. Теперь, с согласия пользователя, в личный кабинет портала “Госуслуги” человеку будут приходить уведомления. Гражданину будут сообщать о мерах социальной поддержки, которые ему полагаются и куда