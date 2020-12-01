В областной столице продолжаются рейды по соблюдению коронавирусных мер.

В общественном транспорте Владимира по поручению главы города Андрея Шохина продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Их, вместе с полицией, проводят сотрудники отдела транспорта и связи.«Перевозчики в основном соблюдают санитарные требования по организации работы. Водители и кондукторы работают с использованием средств индивидуальной защиты, салоны подвижного состава дезинфицируется при выходе на маршрут и в течение дня на конечных остановках», - пояснил начальник отдела транспорта и связи администрации Владимира Юрий Иванов.В противном случае на компанию составляются материалы, которые передаются в Роспотребнадзор и полицию для принятия мер.«Всего в отношении компаний-перевозчиков был составлен 21 такой материал», - добавили в мэрии областного центра.Основной целью таких рейдов является понуждение горожан к ношению средств индивидуальной защиты и соблюдению мер по профилактике коронавируса.Власти напоминают, что ковид-диссидентам грозят немалые штрафы. По самой жёсткой статье КоАП - от 15 000 до 40 000 рублей.