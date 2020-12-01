Злоумышленник похитил металлические столбы в момент, когда хозяев не было дома.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, в июне прошлого года фигурант, зная, что на территории земельного участка в одной из местных деревень в траве лежат несколько металлических столбов, дождался, когда хозяева покинут дом и проник на территорию.Убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый похитил 12 металлических столбов длиной 2 метра. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 6000 рублей.После поступившего в полицию сообщения оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого задержали злоумышленника.Установлено, что похищенное мужчина впоследствии продал, а вырученные денежные средства потратил на спиртное и продукты питания.В ходе следствия ущерб был частично возмещен.Следователями собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигуранта к совершенному преступлению.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.