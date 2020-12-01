Применение профнастила весьма разнообразно. Материал, представляющий собой гофрированный стальной прокат, покрытый полимерным составом, охотно используется при возведении стен и межэтажных перекрытий, при покрытии крыши, при обшивке фасадов

Применение профнастила весьма разнообразно. Материал, представляющий собой гофрированный стальной прокат, покрытый полимерным составом, охотно используется при возведении стен и межэтажных перекрытий, при покрытии крыши, при обшивке фасадов. Одним из наиболее популярных вариантов использования материала является строительство заборов. Здесь https://vladimir.roof-mp.ru/ вы сможете приобрести различные виды профнастила ведущих отечественных производителей по выгодным ценам.

Сфера использования профлистов зависит от ряда параметров: толщины стального проката – основания материала, высоты и конструктивных особенностей профилей (чем выразительнее профиль, тем большую несущую способность имеет материал). Профнастил, применяемый при строительстве заборов, как правило, имеет самые скромные показатели: толстое основание и высокий профиль не особенно нужны.

Как выбрать профнастил для ограждения?

Выбирая материал, вам следует обращать внимания на профлисты, имеющие маркировку «С» (так помечается стеновая разновидность). Важным параметром, о котором мы еще не упоминали, является высота профнастила. Если вы решили возвести глухой забор из профлиста на дачном участке, то сначала стоит ознакомиться с нормативной базой, потому что есть определенные ограничения.

Обычно считается, что по закону высота глухого забора, выходящего на улицу, не должна превышать 2-х метров. Забор, стоящий на границе участков, должен быть не выше 1,5 метров. Но в каждом конкретном случае лучше заранее ознакомиться с правилами.

Стандартной высотой материала является 2 метра. Если вам нужен материал выше или ниже, то с большой долей вероятности материал будет изготавливаться под заказ.

Преимущества заборов из профлиста

Профнастил является, пожалуй, одним из самых популярных материалов для возведения заборов и ограждений. Его популярность связана с наличием множества достоинств, среди которых непременно стоит выделить следующие: