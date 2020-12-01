Похищенную продукцию фигуранты реализовывали.

16 ноября текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 61-летней собственницы одного из отделов, расположенных в торговом центре города Мурома. Женщина сообщила, что с открытой витрины был похищен сантехнический смеситель, предназначенный для продажи.Сотрудники полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив возможных очевидцев произошедшего, определили примерный период времени, в который была совершена кража, и приметы подозреваемого.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали фигуранта, ранее судимого 37-летнего безработного местного жителя.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что дождался момент, когда продавец отвлечется, похитил товар и впоследствии продал его.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В совершении аналогичного преступления подозревается 32-летний житель Александрова.Установлено, что в октябре текущего года фигурант, находясь в одном из сетевых магазинов, похитил продукты. Спрятав продукты под одежду, злоумышленник прошел мимо кассовой линии, не оплатив товар, который впоследствии реализовал.Полицейские задержали злоумышленника на территории областного центра. Вину в совершении преступлений он признал полностью. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.