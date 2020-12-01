Его можно укладывать при минусовых температурах.

Его можно укладывать при минусовых температурах.При въезде в Муром по Нижегородской трассе по проекту главы округа "Город ровных дорог" завершается укладка асфальта на улице Механизаторов, сообщил порталПо словам специалистов, свыше пяти с половиной тысяч асфальтобетонной смеси впервые для нашего города уложено с применением специальной присадки Aspha-min (АСФАМИН). Она позволяет вести строительство дорог даже при минусовых температурах.Важно, что теперь появится дополнительная дорожная полоса, шириной 4 метра. Она позволит увеличить пропускную способность транспорта и избавит город от автомобильной пробки при въезде в Муром со стороны Нижнего Новгорода