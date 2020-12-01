В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области жителям дома перенесли капремонт после обращения к общественникам. Взяться за дом на улице Фрунзе Фонд капремонта должен был только в 2025 году,

В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области жителям дома перенесли капремонт после обращения к общественникам. Взяться за дом на улице Фрунзе Фонд капремонта должен был только в 2025 году, однако местные жители не могли ждать так долго. Собственники указывали на многочисленные проблемы в состоянии дома: крыша протекала, балконы отходили от стен, вентиляционные трубы прогнили. Чтобы ускорить процесс