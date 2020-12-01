Всех желающих приглашают принять участие в творческом проекте «Аллея ёлок» на улице Кремлевская.

Всех желающих приглашают принять участие в творческом проекте «Аллея ёлок» на улице Кремлевская.Администрация города предоставляет специально оборудованное место, новогоднее дерево (ель или сосну) и подсветку объектов.Участники проекта наряжают свое дерево световой гирляндой и украшениями, представляя специфику предприятия и города Суздаля.Всего на аллее предусмотрено 28 мест для установки ёлок.Готовность наряженных новогодних деревьев запланирована на 25 декабря, с этой же даты аллею возьмут под охрану.