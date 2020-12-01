До 4% по системе «доходы» и до 9% для бизнесменов, которые предпочитают схему «доходы-минус-расходы».

Ранее мы , что, внося поправки в закон Владимирской области, власть отдала муниципалитетам налог на самозанятых и «упрощёнку». Вторые отчисления призваны заменить отменяемый с 2021 года ЕНВД.Стоит добавить, что депутаты Заксобрания приняли ещё и пониженные ставки на упрощённую систему налогообложения.Итак, предприниматели, которые лишатся возможности применять единый налог на вменённый доход, будут иметь возможность снижения, работая на «упрощёнке». До 4% по системе «доходы» и до 9% для бизнесменов, которые предпочитают схему «доходы-минус-расходы». Право применять пониженную ставку будут только те граждане, чей доход от этого вида деятельности составляет не менее 70%.По информации парламентариев, более 1000 субъектов малого и среднего бизнеса будут переходить на новую систему налогообложения. Они уверены, что принятые меры позволят сделать переход более мягким.