Ещё не 5, но один уже есть. В город Владимир всё же прибыл троллейбус от вологодской компании «Транс-альфа». Информация об этом появилась в четверг в соцсетях. С утра пользователи поделились

Ещё не 5, но один уже есть. В город Владимир всё же прибыл троллейбус от вологодской компании «Транс-альфа». Информация об этом появилась в четверг в соцсетях. С утра пользователи поделились фотографиями того, как машину везут по городу на платформе. Напомним, управление транспорта и связи Владимира направляло компании претензию, потому что поставку троллейбуса задерживали. До 30