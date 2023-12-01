Бренд тысячелетия Суздаля представят на четвертом Владимирском инвестиционном конгрессе Бренд...

Бренд тысячелетия Суздаля представят на четвертом Владимирском инвестиционном конгрессеБренд тысячелетия Суздаля представят на четвертом Владимирском инвестиционном конгрессе, который пройдет на следующей неделе на площадке "Суздаль-Арены". Разработкой "юбилейного" фирменного стиля занималась студия дизайнера Артемия Лебедева, он станет одним из участников конгресса. Бренд сделан безвозмездно, в подарок.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Это имиджевый проект, в котором он захотел поучаствовать. Не буду рекламировать, сделано все качественно, красиво. На все мерчи приземляется очень интересно. С точки зрения изображения и ключевых смыслов, у нас не было задачи удивить. У нас эмблема Суздаля это сокол. У нас, понятно, тысяча лет и вокруг этого мы играем. Но, скажу единственное сразу, что наша задача состояла в том, чтобы этот брендинг жил бы и после тысячелетия.Что касается деловой программы конгресса, как рассказал первый заместитель губернатора Александр Ремига, в Правительстве не ставят задачу (цитата) "нагнать максимальный объем финансовых соглашений, подписанных непосредственно на мероприятии". Работа по привлечению инвестиций ведется постоянно. Задача - в целом проработать векторы экономического развития региона.Большое внимание уделят работе стекольного кластера и развитию новых форм туризма. Таких как караванинг (поездки в домах на колесах), глэмпинг (это отдых в палатках, но с комфортом) и путешествия по воде.