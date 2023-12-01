Китай поможет 33-му региону развивать и совершенствовать стекольную отрасль.

Китай поможет 33-му региону развивать и совершенствовать стекольную отрасль. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Итоги рабочей поездки делегации наших земляков в Поднебесную назвал первый заместитель губернатора Александр Ремига. По словам чиновника, сотрудничество с Китаем открывает широкие перспективы в сфере поставок оборудования для стекольной промышленности, развития инструментария и компетенций данной отрасли.В частности, сегодня в Гусь-Хрустальном идёт активное развитие стекольного кластера, в котором объединены образовательные, кадровые и научно-производственные направления. «Взаимодействие с КНР может придать дополнительный импульс развитию кластера», - подчёркивается в сообщении пресс-службы регионального правительства.Ответный визит китайских партнёров во Владимирскую область ожидается в декабре.