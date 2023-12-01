Резонансное ДТП в Киржаче: под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок Полиция проводит проверку...

Резонансное ДТП в Киржаче: под колеса автомобиля попал 9-летний ребенокПолиция проводит проверку по факту ДТП на улице Прибрежный квартал, в котором пострадал 9-летний ребёнок.Страшное видео появилось в соцсетях накануне. На кадрах видно, как три мальчика сначала стоят на тротуаре у проезжей части, затем, когда к ним стал приближаться автомобиль, один из ребят резко выскочил под колёса. Мальчика откинуло на несколько метров и ударило об забор.В результате аварии ребёнка госпитализировали. За рулём Ауди был 31-летний водитель, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.Видео: ТГК Владимирские Автомобилисты