Всероссийский турнир по спортивной гимнастике прошел с 28 по 30 ноября в Обнинске. Всего владимирские спортсмены взяли 6 золотых медалей, 4 серебряные и 7 бронзовых, сообщили в мэрии. 5 медалей у

Всероссийский турнир по спортивной гимнастике прошел с 28 по 30 ноября в Обнинске. Всего владимирские спортсмены взяли 6 золотых медалей, 4 серебряные и 7 бронзовых, сообщили в мэрии. 5 медалей у Александры Андриановой (1 разряд), 4 медали у Кирилла Прокопьева (МС), 3 медали у Всеволода Короткова (МС-юниоры), по 2 медали у Шукюровой Севды (КМС) и