Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району приехали в Москву и арестовали 41-летнего уроженца одной из стран Средней Азии.

Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району приехали в Москву и арестовали 41-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Мужчину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что задержанный являлся пособником телефонных аферистов, действовавших по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». От их действий пострадали три вязниковские пенсионерки. Обманутые старушки отдавали все деньги, чтобы только выручить попавших в беду близких. Курьер забрал у них в общей сложности 1,7 млн рублей.На допросе подозреваемый во всём признался. Он рассказал, что полученные от бабушек средства переводил сообщникам, а себе оставлял малую часть. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.