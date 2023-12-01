Жители Владимирской области смогут задать вопрос главе государства Сегодня, 1-ого декабря начался...

Жители Владимирской области смогут задать вопрос главе государстваСегодня, 1-ого декабря начался приём вопросов Президенту Владимиру Путину. Адресовать вопрос главе государства может и любой житель Владимирской области.Прямую линию Владимир Путин проведёт 14 декабря. В этот же день состоится и пресс-конференция российского Президента. Четкого хронометража не будет. Как отмечают в Кремле, это всегда "продолжительная и содержательная встреча особого характера".Задать вопрос главе государства можно несколькими способами: либо позвонить по телефону 8-800-200-40-40, либо отправить смс на номер 0-40-40, либо написать в социальных сетях или мобильном приложении.В колл-центре звонки для Владимира Путина будут принимать волонтёры и представители Народного Фронта.