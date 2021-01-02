Дома под запретом. В Суздале владельцы 4-х частных домов должны вернуть им первоначальный вид.

Дома под запретом. В Суздале владельцы 4-х частных домов должны вернуть им первоначальный вид. Чем вызвано это требование, и чем грозит непослушание, расскажет Екатерина Таманова.Таким мы привыкли видеть Суздаль. Старинным, самобытным, заповедным. Уникальность и дух удалось сохранить благодаря особым нормам строительства на территории города. Несколько лет назад министерство культуры провело историко-культурную экспертизу. По ее итогом в список градообразующих объектов попало около 2-х тысяч строений. Именно эти дома - "лицо" города, которое необходимо сохранить.Татьяна Михайлова - начальник юридического отдела администрации г.Суздаля:- В основном это индивидуальные жилые дома, которые расположены на территории Суздаля выстроены в 40-е -60-е года. Двадцатого века.На каждый из охраняемых объектов заведена карточка с его параметрами: этажность, высотность, фасадные решения , даже материалы, которые можно использовать при ремонте или реконструкции. Вот так должен был выглядеть дом №15 по улице Нетека. Сейчас его облик совсем не соответствует и духу города.Татьяна Михайлова - начальник юридического отдела администрации г.Суздаля:- В период выполнения работ, он пошел на соответствующие отклонения, без соответствующих согласований. И построив данный жилой дом обратился с иском в суд о признании право собственности , на самовольно возведенное строение. Поскольку указанный объект не соответствует требованием учетной карточки. Нами был инициирован встречный иск собственнику по необходимости приведения, данного объекта , выстроенного жилого дома в соответствии с требованием согласованной проектной документации.Собственники этих домов разговаривать с журналистами отказались. Понять их можно - вернуть прежний вид домам невозможно. К сожалению таких новостроек в Суздале несколько. За новым обликом домов, еще видны старинные черты города. Конечно, норм для реставрации таких объектов немало, но их реально соблюсти, и построить современное здание. Главное сохранить внешний облик неизменным: фасад, окна, украшения. А площадь дома можно увеличить.Екатерина Таманова:- Вот так вот за старыми домами в Суздале, на второй линии вырастают новостройки. Вот этот двухэтажный серый дом, не соответствует не одному из пунктов о градостроительстве в Суздале по решению суда его должны снести.Пока и чиновники , и собственники взяли паузу. На выполнение решения суда есть еще время. Но надеяться на снисхождение не приходится, говорят в мэрии Суздаля. И напоминают: закон - на стороне истории. Которую важно сохранить для потомков. Именно поэтому у Суздаля - особый статус города-музея.Екатерина Таманова, Андрей Синягин ВВ