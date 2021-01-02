На месте ЧП работал 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 3 единицы техники.

Вечером 1 января в 22:43 в МЧС Владимира поступил сигнал о ЧП на Нижней Дуброве. Подросток 2007 года рождения провалился в шахту лифта.По предварительной информации, парень застрял в лифте между 3 и 4 этажами и попытался самостоятельно открыть двери. При попытке выбраться из него юнец сорвался и упал в шахту.Спасатели при помощи пожарной лестницы-палки вытащили пострадавшего и передали медикам. Владимирец госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу. Состояние юноши оценивается как тяжёлое. У него диагностированы многочисленные переломы и травмы.На месте ЧП работал 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России - 8 человек и 3 единицы техники.Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.