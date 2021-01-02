Третья партия вакцины в размере от 1 тысячи доз должна поступить в регион начиная с 4 января.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции идет успешно. Привитые в сентябре-октябре первой партией вакцины 42 человека сформировали хороший иммунитет. Из 1300 доз вакцины второй партии уже привиты 1100 человек. С учетом того, что ограничения на вакцинацию больше не распространяются на граждан в возрасте старше 60 лет, особое внимание в рамках дальнейшей прививочной кампании будет уделяться гражданам из группы риска, в том числе страдающим лишним весом и сахарным дебетом. Третья партия вакцины в размере от 1 тысячи доз должна поступить в регион начиная с 4 января. Активная вакцинация ею начнётся сразу после новогодних каникул.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией система здравоохранения региона продолжит активную работу на протяжении новогодних праздников. Бригады неотложной помощи будут выезжать на дом к пациентам с новой коронавирусной инфекцией ежедневно с 8 часов утра до 8 часов вечера. Отделения острых респираторных инфекций будут работать при всех поликлиниках без выходных. Поликлиники будут принимать пациентов по режиму обычного дня 3, 6 и 8 января. В эти дни пациенты смогут выписывать рецепты на льготные лекарства, продлевать или закрывать больничные листы. Медицинские службы, оказывающие экстренную помощь при неотложных состояниях, будут работать в круглосуточном режиме. Информацию о том, куда и как обратиться при возникновении проблем со здоровьем, можно получить на сайте Департамента здравоохранения и ежедневно по телефонам колл-центра: с 8 до 18 часов будут работать операторы, с 18 до 8 часов будет осуществляться запись обращений.(Фото:Pixabay)