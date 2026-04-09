В Липецкой области в рамках госпрограммы «Спорт России» состоялись два крупных турнира по пулевой стрельбе. Этап Кубка России собрал более 250 взрослых спортсменов из 22 регионов страны и

В Липецкой области в рамках госпрограммы «Спорт России» состоялись два крупных турнира по пулевой стрельбе. Этап Кубка России собрал более 250 взрослых спортсменов из 22 регионов страны и Беларуси, что придало ему статус международного. Всероссийские соревнования прошли среди юношей и девушек до 17 лет. В них выступили 160 участников из 18 регионов России, а также белорусские