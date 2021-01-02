В ходе внеплановой выездной проверки был установлен факт существенного ухудшения качества поставляемой питьевой воды по санитарно-химическим показателям.

Жители села Польцо Муромского района Владимирской области в феврале 2020 года пожаловались в Роспотребнадзор на качество питьевой воды, поставляемой в жилые дома.В ходе внеплановой выездной проверки был установлен факт существенного ухудшения качества поставляемой питьевой воды по санитарно-химическим показателям (превышены гигиенические нормативы содержания аммиака, железа, марганца, остаточного активного хлора), а также выявлено использование территории первого пояса зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.За допущенные нарушения Муниципальное унитарное предприятие Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская», являющееся ресурсоснабжающей организацией, обеспечивающей холодное водоснабжение в с. Польцо Муромского района, было привлечено к административной ответственности в виде штрафов в размере трехсот двадцати тысяч рублей. Директору предприятия были назначены административные штрафы в размере пятидесяти двух тысяч рублей.Не согласившись с вынесенными постановлениями о назначении административных штрафов, виновные лица обжаловали их в Арбитражном суде Владимирской области, а также в Муромской городском суде, затягивая тем самым сроки вступление их в юридическую силу.Однако в ходе рассмотрения жалоб Арбитражный суд Владимирской области, а также Муромский городской суд поддержали позицию Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах.Решениями судебных органов постановления о привлечении Муниципального унитарного предприятия Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская» и его директора к административной ответственности оставлены без изменения. Привлечение указанных лиц к административной ответственности признано законным и обоснованным.(Фото:Pixabay)