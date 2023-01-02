С 1 января главным исполнительным органом Владимирской области стало региональное правительство. Областная администрация упразднена.

С 1 января главным исполнительным органом Владимирской области стало региональное правительство. Областная администрация упразднена.Однако существенных перестановок во власти не произошло. Правительство Владимирской области возглавил губернатор Александр Авдеев. Членами правительства стали его прежние заместители и руководители департаментов.Изменения связаны с требованиями федерального законодательства. Предполагается, что новая система будет более продуктивной.