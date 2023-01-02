Накануне в регионе стартовал показ нового фильма сказки о приключениях давно любимого в России...

Накануне в регионе стартовал показ нового фильма сказки о приключениях давно любимого в России героя - Чебурашки.Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждутудивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения!Создатели фильма бережно отнеслись к наследию самого первого Чебурашки, который появился еще на советском телевидении.Для подготовки к озвучиванию своего персонажа Ольга Кузьмина досконально изучила работу Клары Румяновой, чей звонкий голос принадлежал советскому Чебурашке.Ольга Кузьмина: «У нашего фильма замечательный, глубокий и при этом очень смешной и трогательный сценарий. Читая, невозможно не проронить слезу, а где-то – не засмеяться. Я очень надеюсь, что в результате у нас получилось кино, котороебудет интересно и детям, и взрослым всех возрастов».А вы знаете что:● На съемках картины было использовано 6 тонн апельсинов.● Более 500 жителей Пятигорска участвовали в качестве массовки в сценефестиваля шоколада.● Солнечный приморский городок и героев в легких костюмах снимали осенью притемпературе 10°C.● Помимо актеров в съемках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, 8 канареек ипопугаев, 6 морских свинок, 1 бульдог и 1 игуана.● Еще один важный герой фильма – легендарный советский мотороллер «Муравей», любимое транспортное средство Гены в исполнении Сергея Гармаша.Кстати, главный друг Чебурашки в фильме предстанет не крокодилом, а хмурым стариком-садовником с очень непростым характером. Он работает в Дендрарии, очень любит растения и совсем не любит людей. Регулярно играет в шахматы с единственным приятелем Валерой и пытается наладить отношения с дочерью Таней. Знакомство с ушастым зверьком полностью переворачивает жизнь Гены.Сергей Гармаш: «Это вымышленная, несколько воображаемая история некоего города, в котором происходят необычные события и даже чудеса. Месседж невероятно простой: «Ребята, давайте жить дружно». Помню, у нас были весьма непростые съемки в экспедиции, поскольку нам очень сильно не везло с погодой. Это было невероятно приятно и трогательно, когда наша массовкав очень тяжелые ночные смены, когда температура воздуха опускалась до 5-6°C, изображала праздник, лето и радость».