На право аренды за 677,8 тысяч рублей в год.

На право аренды за 677,8 тысяч рублей в год.Информация о сдаче в аренду помещения 278 квадратных метров появилась Отдельно оговорено, что арендатор должен сохранить культурное назначение здания.Напомним, что в мае 2017 года здесь Посвященный одному из символов древнего города. Новый музей появился в стенах бывшего "Американского дома". В день открытия вниманию гостей представили старинную утварь, используемую для сбора, приготовления и хранения вишни. В Зале живописи свои картины, посвященные вишне, разместили владимирские художники.