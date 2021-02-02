Сельский фельдшер приехал на отдаленный хутор, чтобы принять роды. Закрывшись с роженицей в комнате, он оставил ее мужа ждать на кухне. Вскоре открывается дверь, и высовывается фельдшер:
- Хозяин, клещи есть? Давай сюда.
Муж подает клещи и начинает тихо волноваться, когда через три минуты вновь возникает фельдшер:
- А теперь отвертку, быстро!
Взяв отвертку, он исчезает. Слыша из-за двери, как постанывает жена, и матерится фельдшер, хозяин покрывается потом. Опять на кухню влетает незадачливый акушер:
- Нет, всё не то. Может быть, получится молотком и зубилом?
- Что, такие тяжелые роды? - дрожащим голосом спрашивает муж, уже готовый грохнуться в обморок.
- Да нет, просто у меня заклинило чемоданчик с инструментами.
еще анекдот!