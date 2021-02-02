Он вошёл в историю отечественного кинематографа, но находится в аварийном состоянии. В Суздале разрушается знаменитый Дом Бальзаминова. Именно по этому адресу в далёком 1964-ом проходили сьёмки фильма «Женитьба Бальзаминова». Жительница Суздаля Татьяна Давыдова не теряет надежды восстановить фамильный дом.

Он вошёл в историю отечественного кинематографа, но находится в аварийном состоянии. В Суздале разрушается знаменитый Дом Бальзаминова. Именно по этому адресу в далёком 1964-ом проходили сьёмки фильма «Женитьба Бальзаминова». Жительница Суздаля Татьяна Давыдова не теряет надежды восстановить фамильный дом.Как побывать в гостях у Мишеньки Бальзаминова? Приезжайте в Суздаль. Улица Старая, 13. Его дом- напротив старинной пятиглавой Антипиевской церкви. С приметной колокольней. Вид узнать легко. Всё, как в легендарной картине. Здесь радушно встретят и проведут экскурсию.Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова:- В эту калитку входила сваха, которую играла Лидия Смирнова. Проходила вот этим маршрутом. Маменька звала Мишеньку Бальзаминова, который находился на голубятне. Голубятня была построена на амбаре. Как декорация. И Георгий Вицин по лестнице вот здесь спускался…Для Татьяны Давыдовой- «бальзаминовский дом»- родной, в нём выросла. И его считает главной фамильной ценностью. Дому- почти полтора века. Возведен в 1878-ом. А в 1925-ом у местного шорника Тетерина его выкупил прадед Татьяны. Больше полувека назад создатели «Женитьбы Бальзаминова» - во главе с режиссёром Константином Воиновым найдут Замоскворечье в тихом Суздале. Съёмки прошли в рекордные 3 месяца. Дом и двор- по сути- тоже в главных ролях. Здесь висел умывальник, а здесь Матрёна колола дрова. Память о съёмках хранит и крыльцо. Правда, с него снимали обшивку.Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова:- Здесь отсутствует балясинка вот такая. Её снимали специально для съёмок в этом месте. И где я сейчас сижу , сидела маменька, и они со свахой выпивали рюмочку. Если представить визуально, что здесь нет стеночки, именно на этом уровне гениальные актрисы и играли ту сцену.Кстати, и ту самую рюмочку, и даже вот этот стул реквизиторы брали в семье. Татьяна рассказывает: её бабушка Тамара Фёдоровна Садкова не просто предоставила дом. Вместе с дочерью попала в кадр в массовых сценах.- Это мама моя,это бабушка. А это соседская девочка. Они в костюмах, в которых участвовали в съёмках.Бабушка Татьяны до последнего дня сама проводила экскурсии, принимала корреспондентов. Делилась историями и редкими снимками. Многие сделаны на первый в семье фотоаппарат. Сегодня Татьяна Давыдова мечтает открыть выставку, посвященную знаменитому фильму.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Этот старинный и очень тяжёлый самовар- фамильная реликвия. Точно такой же стоял на съёмках картины «Женитьба Бальзаминова» именно в этом дворе. Его планирую растапливать для туристов. В планах Татьяны Давыдовой- создать чайную комнату, чтобы путешественники могли сделать остановку в доме Бальзаминова в любой сезон.Основная проблема- состояние дома. Оно аварийное. И ухудшается с каждым годом. В скромных «владениях Бальзаминова» - просел фундамент, стены фактически «расходятся». Однако, Татьяна не теряет надежды восстановить дом, который вошёл в «киноисторию». Сегодня ему нужна именно реставрация. Важно сохранить аутентичность.Татьяна Давыдова, экскурсовод Дома Бальзаминова:- Мы будем рады любой посильной помощи. Денежными средствами, материалами, можно- руками. Может быть, найдутся плотники, реставраторы.Главная помощница Татьяны Давыдовой-дочь Ольга. На бальзаминовском дворе она предложит гостям сделать фото в стилизованных под 19 век костюмах или расскажет об этих удивительных предметах родом из прошлого. К примеру, плетёной коляске, в которых возили ещё предков. Она тоже бережно хранится в семье.Ольга Мирошниченко, экскурсовод Дома Бальзаминова:- Я бы, конечно,мечтала, чтобы фильм «Женитьбу Бальзаминова» смотрели все. Каждый человек,кто к нам заходит. Смотрели бы и понимали,что это не просто дом. Это реликвия.Несмотря на трудности, Дом Бальзаминова идёт в ногу со временем. Найти его можно и в Инстаграме. Instagram dom_balzaminova.Аккаунт ведёт путешественница Юлия Ананьева, которая приехала когда-то в «гости к Бальзаминову» как турист. Предложив впоследствии свою помощь. Вот она, магия «кинодома» и всего Суздаля, который по праву называют «Русским Голливудом». Виды с кремлевских валов- памятные кадры – здесь пила чай Нонна Мордюкова в роли Белотеловой, Торговая площадь, Преподобенская колокольня, у которой во снах стоял «генерал» Бальзаминов- Георгий Вицин. Удивительные места, где встретились История и Кинематограф.Мария Платанюк, Андрей Синягин «Вести-Владимир».