Оказывается, лечиться и отдыхать в санаториях Владимирской области весьма популярно в Центральной России. Рейтинг популярности санаторного отдыха подготовил портал бронирования мест в

Оказывается, лечиться и отдыхать в санаториях Владимирской области весьма популярно в Центральной России. Рейтинг популярности санаторного отдыха подготовил портал бронирования мест в таких учреждениях. В топ-10 регионов Центральной России по популярности отдыха и лечения в санаториях в 2020 году вошли Московская область, Ярославская область, Тульская область, Ивановская область, Тверская область, Рязанская область, Брянская область, Владимирская