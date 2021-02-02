В результате государству в лице Госохотинспекции причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Суздальский районный суд вынес в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Сообщается на официальном сайте суда.Установлено, что мужчина из двуствольного охотничьего ружья застрели самку лося. При этом у него отсутствовало разрешение на отстрел животного.В результате государству в лице Госохотинспекции причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении. Также он должен возместить причиненный ущерб.Напомним, в прошлом году в двум местным жителям за незаконную добычу рыбы.