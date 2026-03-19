В областном центре 18 марта открылся VI Всероссийский конгресс фольклористов. Это крупнейший научный форум, объединивший ведущих исследователей народной культуры, преподавателей,

В областном центре 18 марта открылся VI Всероссийский конгресс фольклористов. Это крупнейший научный форум, объединивший ведущих исследователей народной культуры, преподавателей, руководителей фольклорных коллективов и экспертов в сфере нематериального этнокультурного достояния. Конгресс проводится один раз в четыре года. В 2026-м его площадкой стал город Владимир. В работе конгресса принимают участие более 200 человек из России, Абхазии,