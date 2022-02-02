В 04-22 2 февраля 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...
В 04-22 2 февраля 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: Вязниковский район, п. Октябрьский, ул. Советская, д. 1Б.
Оперативно выехав, пожарные увидели огонь внутри здания магазина. Существовала угроза распространения пламени по всему магазину. Пожарные не дали распространиться огню по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров. Сгорела часть кровли, внутренняя отделка с продукцией магазина. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.