В 04-22 2 февраля 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В 04-22 2 февраля 2022 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: Вязниковский район, п. Октябрьский, ул. Советская, д. 1Б.Оперативно выехав, пожарные увидели огонь внутри здания магазина. Существовала угроза распространения пламени по всему магазину. Пожарные не дали распространиться огню по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров. Сгорела часть кровли, внутренняя отделка с продукцией магазина. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.