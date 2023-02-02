Стали известны подробности ДТП с двумя большегрузами во Владимирской области.
По предварительным...
Стали известны подробности ДТП с двумя большегрузами во Владимирской области.
По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области авария произошла на 272 км трассы М-7 в Вязниковском районе.
44-летний водитель грузовика IVECO с полуприцепом следовал по левой полосе движения в сторону Москвы. Он не справился с управлением и наехал на ограждение, которое разделяет потоки на трассе. Пробил его, и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой фурой (Scania) под управлением 34-летнего водителя. Он получил травмы, медпомощь была оказана ему на месте происшествия.
Также фрагментами разрушенного ограждения трассы был поврежден автомобиль "Лада".
Сотрудники ГИБДД устанавливают подробную картину произошедшего.