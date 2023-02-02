В деревне Новофроловское Кольчугинского района прокуратура Владимирской области обнаружила участок, на котором в небольшой хозпостройке с грубыми нарушениями содержались порядка 65 собак.

В деревне Новофроловское Кольчугинского района прокуратура Владимирской области обнаружила участок, на котором в небольшой хозпостройке с грубыми нарушениями содержались порядка 65 собак. Местные жители рассказали, что с начала лета 2022 года хозяин участка стал привозить животных разных пород и надолго запирать их в хозпостройке, пока сам был в отъезде. Находясь там, собаки громко лаяли, а