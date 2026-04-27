26 апреля во Владимире начала свою работу первая Окружная школа волонтёров культуры ЦФО. Она собрала 100 участников из 17 регионов, открыв серию из семи образовательных программ, которые

26 апреля во Владимире начала свою работу первая Окружная школа волонтёров культуры ЦФО. Она собрала 100 участников из 17 регионов, открыв серию из семи образовательных программ, которые пройдут в течение 2026 года в различных регионах России. Об этом рассказали в облправительстве. Участники проекта узнают, как помогать объектам культурного наследия в рамках действующего законодательства, собирать и