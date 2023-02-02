Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Временное и постоянное Обещанного...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Временное и постоянноеОбещанного тридцать лет ждут. Когда жильцы уже снесённого аварийного дома из Владимира заедут в СВОИ квартиры?- Дрова вместо газаПогибающие фрески и иконы. В Судогодском районе древний Свято-Троицкий храм разрушается от сырости. Спасти его может только голубое топливо.- Ильинский острогВ Судогодском районе откроется новый туристический комплекс. Как скоро русская деревня 19-го века примет новых гостей?