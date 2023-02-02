Муромский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, по вине которого в ДТП погибли два человека. Обвиняемый заключен под стражу на 1 месяц и 24 дня, сообщили в областной прокуратуре.

Муромский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, по вине которого в ДТП погибли два человека. Обвиняемый заключен под стражу на 1 месяц и 24 дня, сообщили в областной прокуратуре. Напомним, страшное ДТП произошло 23 января. Пьяный водитель Шевроле Орландо влетел в Ладу Гранту, в которой ехала семья. Водитель и одна из пассажирок скончались на