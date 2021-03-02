Арендатор должен сохранить культурное назначение здания.

Администрация Владимира нашла нового арендатора для Американского дома. Напомним, помещения 278 квадратных метров на Летне-Перевозинской появилась на сайте мэрии месяц назад.На было заявлено четыре участника – ООО «Консалт», Михаил Минькин, ИП Игорь Ворошкевич и ИП Наталья Альмяшева, которая и стала победителем торгов. Она предложила 2,4 млн рублей за трехлетний договор аренды. Изначальная цена была 677,8 тысяч рублей в год. Отдельно оговорено, что арендатор должен сохранить культурное назначение здания.Напомним, что в мае 2017 года здесь Посвященный одному из символов древнего города. Новый музей появился в стенах бывшего "Американского дома". В день открытия вниманию гостей представили старинную утварь, используемую для сбора, приготовления и хранения вишни. В Зале живописи свои картины, посвященные вишне, разместили владимирские художники.