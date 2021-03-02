Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает . Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В ..

Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает "". Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В результате ЧП пострадал один человек.