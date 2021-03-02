Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает . Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В ..
<a href="https://33live.ru/novosti/02-03-2021-est-postradavshie-v-podmoskove-zagorelas-kvartira.html" target="_blank">Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира</a> - Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает . Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В ..
[url=https://33live.ru/novosti/02-03-2021-est-postradavshie-v-podmoskove-zagorelas-kvartira.html]Есть пострадавшие: в Подмосковье загорелась квартира[/url] - Утром 2 марта в доме на улице Победы в поселке Фряново в городском округе Щелково Московской области произошел пожар, передает . Тушить квартиру приехали 19 спасателей. Огонь ликвидировали. В ..