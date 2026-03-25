Умирает Билл Гейтс и попадает на суд Божий. Ну, Бог ему и говорит:
- Ну что, дружище Билл? Похоже, в рай попасть тебе не светит...
- Это почему???
- А разве не знаешь? - отвечает Бог. - Посмотри, какие глючные операционные системы ты писал, какие нерадивые и кривые программы делал... Разве не видишь: скорбь и горе множится на компах пользователей твоих!..
- Ну я же старался! - оправдывается Билл. - Я даже регулярно новые патчи выпускал! И новые релизы делал! А вот ты мне скажи: разве у тебя всё без глюков??? Разве твой мир, который ты создал, совершенен??? Хоть бы один патч выпустил!...
- Я бы рад, да не могу... - начинает отвечать Бог.
- А разве это дело: когда столько времени - и ни одной новой версии, ни одного обновления! - не унимается Гейтс!
- Я бы сд
еще анекдот!