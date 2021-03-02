Коммунальная авария в Коврове произошла на магистральном трубопроводе под проезжей частью на улице Маяковского в районе дома №4. Это случилось около 6 часов вечера 1 марта. Спустя час

Коммунальная авария в Коврове произошла на магистральном трубопроводе под проезжей частью на улице Маяковского в районе дома №4. Это случилось около 6 часов вечера 1 марта. Спустя час аварийная бригада перекрыла участок центрального городского водопровода диаметром 400 мм. В мэрии Коврова сообщают, что трубопровод в этом месте 1982 года постройки. В итоге без холодной воды