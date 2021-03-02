Это было очень давно. Два ковбоя скакали по заброшенному краю Богом
забытой пустыни где-то в Неваде. Вдруг они увидели индейца, который
сидел на складном стуле перед картонной коробкой, а на коробке было три
наперстка.
- Эй, парни, - крикнул индеец. - Хотите выиграть доллар? Угадайте, под
каким наперстком шарик.
Ковбои спешились и подошли. Один сразу угадал, где шарик и выиграл
доллар. Потом угадал другой. Так они играли до захода солнца, пока оба
не проиграли все деньги, что у них были.
И когда они садились на коней, чтобы ехать дальше, один обернулся к
индейцу, который аккуратно прятал деньги, и спросил:
- А как хоть этот кусок пустыни называется?
- Лас-Вегас.
еще анекдот!