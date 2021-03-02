Подать заявление можно онлайн через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, лично в территориальном органе ПФР или МФЦ.

В 33 регионе продлевается ежемесячная выплата из материнского капитала. Для этого необходимо вновь написать заявление и подтвердить доходы. Напомним, выплата положена семьям, чей доход на одного человека не превышает 24 тысячи 170 рублей и со вторым ребенком, рожденным или усыновленным с января 18 года. Подать заявление можно онлайн через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, лично в территориальном органе ПФР или МФЦ. В прошлом году выплатой воспользовались больше 2-х тысяч владимирских семей.