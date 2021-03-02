Планируемый охват населения составит 3,5 тыс. человек.

В 2021 году во Владимирской области на реализацию мероприятий по предоставлению социального контракта направят 280 млн рублей. Планируемый охват населения составит 3,5 тыс. человек. Об этом рассказали в департаменте соцзащиты населения.Объём помощи зависит от направлений. Деньги можно направить на поиск работы. В таком случае ежемесячная выплата предоставляется на четыре месяца и составляет 12085 рублей, продолжительность действия контракта – не более 9 месяцев. Можно получить 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На ведение личного подсобного хозяйства выдаётся 12085 рублей в месяу, но не более 100 тысяч рублей за весь период.Социальный контракт также предполагает выплаты на приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви и лекарств, лечение и на начальное образование детей.