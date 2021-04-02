Октябрьский районный суд встал на сторону общественников в деле о признании незаконными действий регионального мусорного оператора , компании Биотехнологии.

Октябрьский районный суд встал на сторону общественников в деле о признании незаконными действий регионального мусорного оператора , компании "Биотехнологии".Регоператор теперь намерен обжаловать решение первой инстанции в областном суде. Напомним, по подсчётам активистов организации "Народный контроль", жители второй зоны, это город Владимир и восточная часть региона, переплатили "Биотехнологиям" 47 миллионов рублей. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, компания должна была в прошлом году обработать тридцать восемь тысяч тонн мусора, но обработала лишь восемь тысяч тонн.Алексей Смирнов, председатель правления общественной организации "Народный контроль":- Если областной суд оставит решение первой инстанции в силе - тогда два варианта развития событий - тот объем , который они не обработали и за который полдучили деньги - они обязаны будут его обработать. Второй вариант развития событий это , как и гласит закон о защите прав потребителей в частности - если услуга оказана не полностью, мы потребители имеем право требовать перерасчёта и снижения стоимости услуги.