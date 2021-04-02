Напомним, что за преднамеренное банкротство предприятия и совершение двух растрат в особо крупном размере он приговорён к 8 годам колонии и штрафу – 800 тысяч рублей.

Владимирский областной суд оставил без изменений бывшему директору «Автоприбора» Алексею Мельникову. Об этом сообщили в облпрокуратуре.В ведомстве добавили, что апелляционное гособвинителя и апелляционные адвокатов осуждённого оставлены без удовлетворения.Напомним, что за преднамеренное банкротство предприятия и совершение двух растрат в особо крупном размере он осуждён к 8 годам колонии и штрафу – 800 тысяч рублей.