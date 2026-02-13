28-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение за распространение наркотиков в крупном размере. Мужчина длительное время употреблял запрещённые вещества, а затем решил заняться

28-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение за распространение наркотиков в крупном размере. Мужчина длительное время употреблял запрещённые вещества, а затем решил заняться их распространением на территории города. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый зарегистрировался на некой интернет-площадке, где дал согласие неизвестному лицу организовывать на территории Владимира «тайники-закладки». В июне 2025 года злоумышленник приобрёл наркотическое