Проработавшие на селе не менее 30 лет пенсионеры смогут получать надбавку в 25% к пенсии независимо от места жительства. Соответствующий законопроект Совет Госдумы рассмотрит 5 апреля, сообщил спикер Вячеслав Володин.

Проработавшие на селе не менее 30 лет пенсионеры смогут получать надбавку в 25% к пенсии независимо от места жительства. Соответствующий законопроект Совет Госдумы рассмотрит 5 апреля, сообщил спикер Вячеслав Володин.Сейчас пенсионер лишается надбавки в случае переезда из сельской местности. Эта несправедливость будет устранена, пообещал Володин.Поддержка села и сельских тружеников – приоритет для парламентариев, подчеркнул спикер. Он отметил, что сельские надбавки стали одной из тем недавней встречи думских фракций с президентом Владимиром Путиным.По словам Володина, глава государства поддержал предложение парламентариев и поручил подготовить законодательные предложения до 1 мая.Законопроект коснется 1,5 миллиона человек, которые отдали селу не менее 30 лет свой жизни, уточнил председатель ГД."Надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта», – уверен Володин.Парламентарии рассмотрят законопроект в приоритетном порядке, сообщил спикер.