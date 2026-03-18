В администрации Владимира раскрыли детали запуска системы бесплатных пересадок. Первыми нововведение протестировали жители микрорайона Мосино на автобусе 22С. Выбор пал на него не

В администрации Владимира раскрыли детали запуска системы бесплатных пересадок. Первыми нововведение протестировали жители микрорайона Мосино на автобусе 22С. Выбор пал на него не случайно. Как пояснили городские власти, маршрут обслуживают всего две машины с интервалом в 40 минут — здесь проще отследить сбои, не создавая коллапса для пассажиров. Но уже в ближайшее время проект охватит