Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир:
-Скорость или жизнь
Трагедия на пустой дороге. Во...
Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":
-Скорость или жизнь
Трагедия на пустой дороге. Во Владимире на пешеходном переходе насмерть сбили человека. Водитель превысил скорость.
-Первомай в Коврове
Мир, труд, май в Коврове. Центром первомайских торжеств в регионе в этом году стал город оружейников.
-Кино на войне
И... Война в кинообъективе. Фронтовые операторы - герои нового отечественного фильма. "Первый оскар" уже в прокате.