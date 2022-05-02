Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир: -Скорость или жизнь Трагедия на пустой дороге. Во...

Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":-Скорость или жизньТрагедия на пустой дороге. Во Владимире на пешеходном переходе насмерть сбили человека. Водитель превысил скорость.-Первомай в КовровеМир, труд, май в Коврове. Центром первомайских торжеств в регионе в этом году стал город оружейников.-Кино на войнеИ... Война в кинообъективе. Фронтовые операторы - герои нового отечественного фильма. "Первый оскар" уже в прокате.